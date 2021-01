Valentin BESOMBES

Spécialisé sur les recrutements de tous profils financiers en Entreprise et Cabinet d'Expertise-comptable.



Depuis plusieurs années, j'accompagne des entreprises et des cabinets d’expertise-comptable de tous types de taille dans leurs recrutements sur le grand ouest de la France. J’interviens sur l’ensemble des postes qui constituent les ressources Humaines des sociétés. Effectivement, je recrute et aussi bien au sein du pôle Comptable, Audit, Social et Juridique.



Du Directeur Administratif et financier H/F à l’Expert-comptable directeur de Cabinet H/F en passant par le Gestionnaire de paie H/F ou le Juriste H/F je prends en charge l’ensemble de vos besoins.