Valentin BICHEUX

Bonjour,



Actuellement fort d'une belle expérience au sein de l'entreprise SFR.

J'ai tout d'abord obtenu les connaissances et compétences de ventes en tant que Conseiller Commercial.

Mon investissement et ma motivation m'ont permis de devenir le Responsable du magasin de Versailles avec un bon flux client et un CA élevé au sein de ma franchise.

Aujourd'hui mes projets changent, j'ai décidé de poursuivre ma carrières en Nouvelle Aquitaine.

Je cherche donc un poste similaire près de La Rochelle.



Voici mon parcours détaillé: