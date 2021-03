Valentin CARRÉ

- Motivé

- Curieux

- Esprit d'équipe

- Aime les Challenges et les défis.

- Ponctuel, respect, culture

- Mobile: Région Parisienne, France



Mes compétences :

Amadeus et Galliléo

Logiciel A+

Altea

IATA : INTRODUCTORY COURSE

Capacité de transport de voyageur

Capacité de transport de marchandises

Capacité commissionnaire de transport

FL3XX Aviation Management Software

Travail en équipe

Gestion de projet informatique

AVINODE Sales Management Software admnistrateur

Gestion du changement

Méthode agile

Wireshark

Cloud computing

Office 365

Trello

Gestion de projet

GNS3