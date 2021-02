Valentin GUIOU

Ingénieur qualité, sécurité et environnement, j'ai pu gérer des projets en toute autonomie comme en équipe que ce soit sur l'approche système, l'optimisation de procédés ou la conformité à la réglementation.



Avec une expérience dans les secteurs de l'énergie, de l'aéronautique et du pharmaceutique et la réalisation de projets pour des acteurs de divers secteurs, j'ai pu capitaliser expertise technique (maîtrise de la réglementation SSHE et de son implication dans l'entreprise, systèmes de management Qualité-sécurité-environnement, conception, élaboration de processus/CDC..) et aisance relationnelle (fournisseurs, clients, équipe) et communicationnelle.



Attentif aux évolutions du marché et mobile en Normandie et régions proches, je suis doté d'un anglais et d'un italien courant.

La diversification de mon parcours témoignent de ma capacité à intervenir aussi dans tous les secteurs liés à l'industrie et à l'énergie (automobile, chimique, ...)



Mes compétences :

Matériaux

Matériaux composites

Gestion de projet

Analyse de cycle de vie

Bureau d'études

Gestion de la production

PAM-RTM

Catia v5

PAM-STAMP

CES Edupack

Bureautique

EIME

Document unique

Arbre des causes

Réglementation ICPE

Norme ISO 9100

MASE

OHSAS 18001

5S

Amélioration continue

Norme ISO 9001 v 2015

Norme ISO 14001 v 2015

Norme ISO 14001 v2004

Norme ISO 9001 V2008

Norme ISO 26000