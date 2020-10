Valentin INTERPRÈTE FRANCO-ROUMAIN

Conseiller d'affaires et recruteur en Roumanie pour les sociétés françaises et belges, je vous propose, à travers ma société Valentin Conseil SRL Roumanie, des nombreux services pour développer les relations commerciales avec la Roumanie ( interprétariat franco-roumain , recherche fournisseurs, partenaires et clients, aide à la négociation , organisation des stands aux foires et salons etc.), création société en Roumanie, recrutement des roumains pour la France et la Belgique et autres services.

Vous pouvez découvrir plus sur le site :



https://traducteurfrancaisroumain.com/



Tout devis est gratuit.