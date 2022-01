Valentin PIERUCCI

Bonjour, je m'appelle Valentin j'ai 22 ans et je suis d'Avignon. J'ai eu un bac STMG spécialité ressources humaines en 2019, après cela j'ai continué sur 2 années en licence de droit avec l'intention de continuer dans les ressources humaines, avec la crise sanitaire , le cadre de travail n'étais pas idéale et j'ai donc décidé de changer de voie pour le DEUST Webmaster et métiers de l'internet afin de pouvoir repartir à 0 et essayer de réussir dans ma passion de l'informatique.