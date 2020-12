Valentin THÉRET

Ancien cuisinier, j'ai fait une reconversion professionnelle dans la mécanique en véhicules Industriels utilitaires et poids lourds.





Méthodique, Volontaire, Autonome, Passionné par les camions de toutes marques.



Je fais également du secourisme bénévole à la Protection Civile. J'ai commencé dans le département du Morbihan en simple stagiaire pour finir en responsable des véhicules du département. Suite à mon changement de profession, j'ai demandé ma mutation dans la protection civile de la Loire-atlantique.



Mes compétences :

Changement des moyeux et des roulements

Montage d'équipement

Préparation des véhicules poids lourds

Montage option éléctrique

Dépose et repose Moteur

Dépose et repose Boite de vitesse

Electricticé sur véhicules

Entretiens des véhicules

Dépose et repose d'un organe de véhicule

Passage des véhicules au pré-contrôle

Changement des disques et plaquettes de frein

Remplacement tambours et garnitures sur segments

Remise en etat des organes propulseurs

Equilibrages des roues

Changements pneumatiques utilitaire et poids lourd

Dépannage véhicule

Remplacement courroie de distibution

Réparation cordon ABS et éclairage

Soudure aluminium

Réparation de baches

Réparation ridelles carrosserie remorque