Valentine DELEDALLE

Actuellement en poste chez Augusta, j'occupe la fonction d'acheteuse confirmée. Je développe et supervise la fabrication de divers produits tels que la bagagerie, les bijoux ou le textile. Pour cela, je source et sélectionne les fournisseurs, en assurant une veille concurrentielle permanente. Je négocie les coûts, la qualité et les délais afin d'obtenir les meilleures conditions d'achats. Pour garantir la qualité des produits, je mets en place des contrôles qualité. Grâce à ma fonction, je suis en contact avec le service commercial, le département création, la logistique et la comptabilité.



Mes compétences :

Cahier des charges

challenger

Contrôle qualité

Inspection

Qualité

Suivi De Commandes