Valentine VENGUD

Diplômée d'une licence en droit en 2012, ce sont les apprentissages en droit des biens qui me donneront l'envie de travailler dans le secteur de l'immobilier. Afin d'obtenir une formation spécialisée et reconnue, je décide de m'orienter vers l'ICH (Institut de la construction et de l'habitation) dispensée par le CNAM (conservatoire nationale des Arts et Métiers). Je bénéficie ainsi d'enseignements par des professionnels de l'immobilier, engagés sur le terrain et experts dans leur domaine. La spécialisation dans la branche de la gestion immobilière mapparaît évidente du fait de la diversité et de la polyvalence de cette profession d'administration de biens. Cette relation de confiance avec le propriétaire bailleur via le mandat représente une responsabilité et un contrat moral en adéquation avec mes valeurs.



Mes compétences :

Conseils juridiques

Gestion administrative

Développement commercial

Gestion de la relation client