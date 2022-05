Valeri KOUADIO

Excusez moi , de m'introduit dans votre vie de la sorte mais j'ai vue votre profil et je pense que vous et moi nous pouvons entamer une belle rencontre amoureuse car a un cœur pur tout est possible mais cela dans la confiance et le respect de nos échanges. mon nom est kouassi valeri , j'ai 28 ans , je suis vendeur de vetement , je réside en AFRIQUE précisément au senegal, je fais 1m 70 pour 58 kg . je suis célibataire sans enfants j'aimerais tisser une amitié sincère et sérieuse avec une personne mûre d'esprit pour une relation franche .

Je recherche un homme avec qui je pourrais fonder une famille et avec qui je pourrais être heureuse toute au long de ma vie dans la joie, la complicité, le sérieux et surtout la fidélité. J'ai une personnalité tendre et fidèle , j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui respectent ma vie. Pour moi la complicité et l'honnêteté sont importantes dans toutes relations .

Je déteste par dessus tout l'hypocrisie et la trahison.

De nature je suis très simple et très compréhensible a vous de me découvrir.

selon le temps nous donneras raison dans le futur.

au plaisir de vous lire bientôt valeri



Mes compétences :

Menuisier

FORMATEUR PREVENTION ET SECURITE