Valérie BARBOT

Accompagner et participer au développement de l'entreprise.

Poursuivre un objectif damélioration, de fiabilité des indicateurs pour un pilotage adapté.

Trouver les leviers qui permettent d'optimiser et de pérenniser le niveau de rentabilité et de croissance.





Mes compétences :

- Finances, budget, juridique, comptabilité,

- Management des équipes comptables, RH et services généraux,

- Gestion administrative du personnel,

- Contrôle de gestion,

- Gestion de plusieurs dossiers en temps partagé, - Coordination des conseils (avocats, experts comptables, commissaires aux comptes, notaires),

- Coordination des partenaires (banquiers, assureurs),

- Capacité dadaptation aux différents systèmes de gestion et organisations.