Valérie BENMEZIANE

Avec 9 ans d’expérience en marketing et communication, j’ai acquis de sérieuses aptitudes dans le pilotage de projets on et offline.

Titulaire d'un MBA en marketing et commerce sur Internet (obtenu en 2014), j'ai pu réaliser, au cours de mes fonctions des missions en programmation Web et en référencement, des savoirs que j'actualise régulièrement grâce à ma curiosité et à mon intérêt pour l'évolution des outils Internet.

A ces compétences techniques s'ajoutent des aptitudes en graphisme, taggage, reporting, rédaction, et management de projet.

Habituée à travailler en équipe, j'ai le sens de la diplomatie et accorde une importance à la communication.



Mes compétences :

Microsoft Office

Wordpress

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop