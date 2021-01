Je suis à la recherche de travaux de correction sur tous types de documents :

Tapuscrits

Mémoires

Tous types de dossiers techniques

Lettres / courriers

Livres....

Je suis passionnée par le français et sa richesse en terme de vocabulaire et de ponctuation bien souvent délaissée...!

Je suis disponible de suite et prête pour le télétravail.