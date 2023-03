Valerie BRIOIS

Gestionnaire ADP et paie.

Assistante RH et Administrative : plus de 7 ans d’expérience dans ces domaines (à mon compte de 2005 à 2017).

Assistante administrative et commerciale pendant plus de 10 ans auparavant (1994 à 2005).



Mes compétences :

Recouvrement

Aisance relationelle

Paiement en ligne

Fiche de paie

Facturation

Ciel

Microsoft Office

ADP

Achats

Adaptabilité

Rigueur

Dynamisme

Immobilier

PeopleDoc