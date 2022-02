Valérie BRUNISSEN

Après avoir étudié le dessin technique et travaillé dans le monde de la mode et de la musique. Je me suis tout naturellement tournée vers le graphisme et l’infographie au sein de rédactions comme le Vogue Paris, le National Geographic France, The Economist, Courrier international… Et enfin vers la vidéo, le montage et sa diffusion.



Je recherche à étendre ma collaboration (vidéos, graphiques, schémas, maquettes) à d’autres types de projets créatifs.



Mes compétences :

Microsoft Word

InDesign et XPress

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Premiere Pro

Flash et Dreamweaver (notions)

Macromedia Flash

Final Cut Pro

Motion Picture

Macromedia Dreamweaver

Adobe After Effects

Journals

Magazines

Blogging

Argus

Adobe Indesign

Bug Tracking System

XPress