Elsa CHARAVIT

Aux termes de directrice artistique, je préfère ceux de rédactrice-graphiste ou experte en cuisine graphique et rédactionnelle. Lier forme et contenu pour faire sens, voilà mon domaine d'expertise.



J'aime travailler en équipe avec les chefs de projet, les chefs d'éditions, les rédacteurs et les directeurs de clientèle pour analyser, synthétiser ou élaborer les cahiers des charges avant de passer à la conception et à la réalisation.



Experte en presse et en édition, je souhaiterais réitérer mon expérience dans le web. Je viens donc de terminer une formation en webdesign afin d'actualiser mes compétences.



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Management

Application IPhone

Adobe Photoshop CS6

Adobe Creative Suite 6

Histoire de l'art

Recherche iconographique

Conception graphique

Gestion de la relation client

Illustration

Rédaction

Gestion de projet

Ux design

Chaîne graphique

Gestion de la production

Web design

Quark Xpress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator