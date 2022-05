Olivier MEIMOUN

Déterminé depuis 17 ans à transformer, à améliorer les systèmes d'information, à mettre en place de nouvelles stratégies et à manager mes équipes.



Je relève les défis, j'anticipe les changements, grâce à une forte culture de service et de résultat.



Mon expérience et mes compétences pluridisciplinaires me permettent de piloter de grands projets majeurs, dans le respect des budgets alloués.



Mes compétences :

Retail banking

Management

Stratégie IT

Gestion de projet

Cloud computing

Transformation digitale

Négociation commerciale

Travail d'équipe

Négociations stratégiques

Transformation SI

Autonomie professionnelle

Cohésion en équipe

Esprit d'équipe