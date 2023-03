Professionnelle pluridisciplinaire fonctions commerciales et marketing

Marketing B to B, B to C, communication, trade-marketing, études et panels, évènementiel, achat, licensing, vente, négociation commerciale, sont autant de compétences que je suis en mesure de mettre au service de vos équipes et de vos clients.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Evénementiel

Marketing

Merchandising

Microsoft CRM

Mobilité

Vente

Gestion de la relation client