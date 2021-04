Valerie COTTO

Avocat Docteur en Droit, attachée au barreau de Paris, compétences en droit de la consommation, droit Internet, droit immobilier, litiges en matière de réception de travaux et service après-vente.



Formation professionnelle : Docteur en droit, titulaire d’un DEA de droit économique, d’une maîtrise de carrières judiciaires et de droit des affaires, acquis à l’Université d’Orléans.



Très active dans le milieu associatif. Avocat partenaire association de consommateur.



Ses missions :

- rédaction de contrats, d'avenants ;

- accompagnement dans le suivi d'exécution des contrats;

- audit et participation à des expertises ;

- accompagnement dans la négociation ;

- constitution de preuves : rédaction de lettres, compte-rendu, document de réception, mises en demeure....;

- mise en oeuvre des garanties ;

- accompagnement dans les modes alternatifs de litige : médiation, conciliation..

- saisine des tribunaux



Mes compétences :

Avocate