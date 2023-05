Valerie EXPOSITO

Création société Isawineparis: coffrets cadeaux, vin, champagne, épicerie fine

Extrait cv

2016 "Secrets d'artificiers" Grands Reportages" TF1 60'

2015 Parole de cinéaste "Bertrand Tavernier" 60 '/Ina Production

2014 changer de vie 26' TF1 Reportages

2013 Documentaire 70' :Piaf Intime TF1 /Imagine Production

Parole de cinéaste "Edouard Molinaro" 60 '/Ina Production



2012 Documentaire série de Patrick Poivre d'Arvor "Une maison, un écrivain" France 5: Jean Giono

Le grand Meaulnes Alain-Fournier

2010 Documentaire 52’ : Portrait du Pr Luc Montagnier Empreintes France5

2008 : ARTE « Métropolis » « Le psychédélisme, Exposition Beaubourg»

Nov 2007 Documentaire 52’ : « Maeght : Une histoire de famille »

Production Arte, Doc en stock

Festival Histoire Pessac

Sélection Hors compétition Fipa 2008

Oct 2007 Documentaire 52’ : « Sur les traces de Chopin »

Production Eclectic/France 5

Février 2006 : Documentaire 52’ : « Histoires secrètes des Arts Premiers »

Production Arte, Entracte.

Novembre 2005 Documentaire 52’ : « Quand Versailles se refait une beauté »

Production Arte, Entracte, Avro.

Prime time lancement week-end consacré à Versailles.

Juillet 2004 : Documentaire 52’ : « Fouilles de sauvetage, une course olympique »

Production Arte, Entracte, la Ert.

Diffusion : Arte case « l’aventure humaine ».

1er prix archéologia festival d’archéologie d’Amiens.

Août 2003: Documentaire 52’: "L'espoir au bout du cœur".

(Cœur artificiel et greffes de cellules)

Production MVS-France 3 Unité sciences-santé.

Septembre 2002: Documentaire 26’ : “La chirurgie de demain”, diffusé sur Arte.

Production MVS.

Juillet 2002 : Documentaire 52’ : "Au plus profond du cerveau "

-1er prix Telefilmed festival international des films santé à Amiens.

-1er prix festival cinéma santé à Aurillac.

(film sur la stimulation intra-cérébrale dans le cas de la maladie de Parkinson et la Dystonie) MVS-France 3 Unité sciences-santé.

Février 2002 : Documentaire 52’ : " L’argent de nos impôts et les collectivités territoriales " pour la Cinquième.

Production Dock en Stock.

Octobre 2001 : Documentaire 26’ : " Les Butlers ", émission Reportages TF1.

Production Sunset.

Avril 2001 : Documentaire 26’ : “Aalsmeer, le temple des fleurs”, diffusé sur Arte.

Mars 2001 : Documentaire 26’ : “ L’enfant et la douleur ”, diffusé sur Arte.

Juillet 2000: Documentaire 52’ : “ La saga Dietrich ”, diffusé sur la Cinquième (Histoire), France 3.

Production Dock en Stock.

Mai 2000: Documentaire 26’ : “ L’art et ses secrets ”, diffusé sur Arte.

Production Sunset.

Avril 2000: Documentaire 26’ : “Unité d’élite : L’escadron parachutiste d’intervention de la gendarmerie nationale”, diffusé sur 13ème Rue.

Production Dock en Stock.

Janv 2000: Documentaire 26’ : “ 36 quai des Orfèvres ”, diffusé sur 13ème Rue.

Production Dock en Stock.

Mai 1999 : Habillage 40 x 26’: “ L’Intégrale Chopin ”, co-production

France 3, Mezzo, Télévision polonnaise.

Mars 1999: Création et réalisation d’un magazine de spectacles de 75’,

“LE GALA DE ROBERTO ALAGNA ” diffusé sur FR3.

Nov 1998: Création et réalisation d’un magazine de spectacles de 75’,

“LE GALA DE MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA ” diffusé sur FR3.

Fév 1998: Documentaire 52’ : “ Bernard Buffet, d’ici à l’éternité ”, diffusé sur Paris Première, la Cinquième.

Co-production BPC, RM Associates, la Cinquième.

RÉALISATRICE pour l’émission “ MUSIQUE ET COMPAGNIE ” d’Alain Duault, documentaires de 52' diffusés sur France 3:

1998:- “ Artango, le nouveau tempo du tango ”

- “ Les milles et une vies d’ Ute Lemper ” co-production RM Associates

1997: -“ Portrait: Lambert Wilson ”

1995: -“ Les musiques de l'étrange ”

1994: -“ Limonaires et orgues de Barbarie ”

-sujets pour l’émission “RIVE DROITE, RIVE GAUCHE ” diffusée sur Paris Première.

-Réalisatrice pour tous les sujets sociétés au sein de l’émission

“ BEAU FIXE ” diffusée quotidiennement sur FR3.

1995: -documentaire de 52 mn: " l'ONU, 50 ans d'histoire" pour le Ministère de la Défense et le



Mes compétences :

Art

Mécénat

Médias

Sponsoring