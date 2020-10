Valerie GABARRE

Pharmacien, 19 ans dans l'industrie (13 ans en ONCOLOGIE) :

Ventes/ Marketing dans le respect du cadre légal/réglementaire

Affaires Médicales

Management.

Création et développement d'un structure organisée et compétente, dans l'objectif de la création de la filiale France (Business development)



Expertise medico-marketing : Proposition d'un modèle marketing, élaboration du marketing stratégique avec sa déclinaison opérationnelle, Mise en place de plans d'actions national à court/moyen termes, élaboration/animation de la communication produit et environnement, organisation de boards d'experts, KOLs management, définition des partenariats avec congrès locaux, nationaux et internationaux, tables rondes. Définition des axes de développement en recherche clinique, ou études cliniques post-AMM.



Expertise managériale : gestion d'une équipe de 12 collaborateurs, gestion de projets moyen termes, Marketing Stratégique, Formation des experts, Formation de la force de vente, Oranisation/animation de réunions locales, Recrutements, Coaching, Développement des collaborateurs, Gestion des KOLs



Expertise commerciale : Participation aux activités Market Access, mise en place de la politique de prix, Identification de pistes de développement, Représentation de la France au global



Domaines de compétences : oncologie, cancers rares, maladies orphelines.



Anglais bilingue, allemand scolaire, espagnol notions.

Leadership, esprit d'equipe et sens fédérateur, adaptabilité, grand sens du relationnel



Pharmacist with 16 years experience in industry, 13 years in Oncology Industry : Sales, Marketing, Medical Affairs, Regulatory Affairs, Management. Organization of a successful penetrated sales team and structure in preparation for the French affiliate creation.

Medico-Marketing expertise : Marketing Model Definition, Strategic Marketing Proposition with implementation/translation into Operationnal, Short/Middle Terms National Action Plans, Product/Environment Communication Elaboration, Experts boards, Congress Partnership Definition, Round Tables with KOLs

Management expertise : Sales Team Management, middle/long term Projects Management, Strategic/Operational Marketing, Physicians/Team Trainings, Local Meetings organization and Animation,Team Recruitment, Coach, Team Development, KOLs Management

Commercial expertise : Market Access Support, Price Policy Definition, Business Development Identification, France Representation to Global

Specialties : Oncology, Rare cancer, Orphan Illnesses

Fluent in English, spoken German – Leadership – Team Spirit –Interpersonal Skills



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Leadership, esprit d’equipe, adaptabilité, sens du

P&L management

Marketing opérationnel

Oncologie

Cancérologie

Business development

Market access

Management

Marketing

Industrie pharmaceutique

Lancement de produits

Santé

Développement commercial