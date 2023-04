Une approche holistique



Thérapeute holistique



Les cadres et dirigeants dentreprises subissent quotidiennement stress et fatigue qui sont à lorigine dune suite de réactions psychosomatiques et musculaires engendrant souvent un effet de procrastination invalidante pour les performances au sein de lentreprise.

le mal-être qui peut être générés par le monde du travail constituent un sujets sans fin. En revanche, les solutions accessibles pour y remédier sont moins bien appréhendées.

Valérie Gautier, qui exerce auprès de cadres et dirigeant de grandes entreprises , notamment Novartis, Schlumberger et ce depuis des années, a longuement développé le concept des « 4K » qui permet de se ressourcer et retrouver un niveau de performance maximum. Elle s'emploie à présent à le populariser. Explications



Paris, 25 nov. 2014 Après de longues années de formation dispensée par les meilleurs praticiens tels Chantal Lehmann, Joël Savatofski, Xavier court, David Palmer et Alain Barrouillet,, et létude de la médecine chinoise, Valérie Gautier est aujourdhui au faîte d'un art quelle estime dailleurs toujours perfectible. Ses différentes approches lui permettent de proposer un traitement ultra individualisé des problèmes de chacun.

Comme elle le souligne, « mes clients sont dans une recherche permanente de paix et dharmonie intérieure. N'oublions jamais que nous sommes une globalité réunissant le corps et lesprit. »



Ki-Amma. Il procure une détente profonde, par la pratique de l'acupression et de l'interaction quantique, pour libérer tensions et énergies, rééquilibrer la circulation le long des méridiens et au niveau des chakras. Il utilise les mêmes méridiens et points de pression que l'acupuncture, mais des moyens de stimulation différents. Il revitalise l'organisme entier, élimine stress et tensions, favorise la souplesse des tissus musculaires et contribue à soulager de nombreux troubles.



Kundalini. Massage captant l'énergie du dos et de la colonne vertébrale. Cette énergie comme toutes les autres centres, les chakras, avec beaucoup de douceur, amenant un mieux être, voire une transformation intérieure. Point d'orgue de l'approche holistique, kundalini, soin complet combinant plusieurs techniques ancestrales et des pauses énergétiques apporte une relaxation parfaite complétée dun sentiment d'harmonie et de bien-être total.



Kéa Impérial. Retrouver sa sérénité - détente profonde - lacher-prise -bienfait pour le corps. A l'image du Dien Chan (réflexologie faciale vietnamienne), la cartographie du corps est représenté sur l'ensemble du visage et agit en profondeur sur la totalité de ce dernier.



https://www.bien-etre-attitude.com





P.-S. Je me tiens à votre disposition pour expliciter ma démarche et faire état de cas concrets attestant de résultats durables obtenus.