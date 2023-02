Valérie GIRADIN

J'ai commencé mon parcours scolaire avec un baccalauréat STL chimie, avec l'idée de fabriquer des parfums.

Puis, j'ai continué avec un BTS esthétique-cosmétique (je n'ai pas eu le diplôme), qui m'a permis de découvrir le travail en parfumerie. J'ai ainsi eu envie de vendre des parfums, et j'ai poursuivi avec une première année de BTS action commerciale, par alternance. Mais je me suis rendu compte que ça n'était pas tout à fait ce que je voulais faire.

Alors, je suis repartie sur un BTS chimiste, que j'ai obtenu.

J'ai ensuite travaillé dans l'analyse d'eau, pendant 6 mois.

Puis j'ai travaillé plus de 8 ans dans un laboratoire de recherche sur les colorants végétaux, comme technicienne de laboratoire. J'y ai appris beaucoup de choses, très intéressantes : Comment extraire un colorant à partir d'une plante, comment faire un pigment naturel, comment colorer un tissu ou même des cheveux de façon naturelle.

Je souhait aujourd'hui poursuivre mon travail de technicienne de laboratoire dans le domaine des plantes, et plus particulièrement dans le domaine des cosmétiques naturelles et biologiques.



Mes compétences :

* Extractions hydro alcooliques : Macérations de plantes broyées (bois, feuilles, fleurs, racines, plantes entières), filtrations, évaporations, broyages

* Synthèses de pigments

* Teintures textiles et capillaires

* Manipulation en laboratoire

* Gestion du laboratoire (achats du matériels courants, entretien du poste de travail et du matériel)

https://valeriegirardin.wixsite.com/valerierose