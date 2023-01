Valérie Girard

Ellians Group (Array ) est un important réseau international de professionnels pluridisciplinaires. Notre métier est d’intervenir à la demande dans les entreprises, à la journée ou à la mission, selon un mode de collaboration innovant, particulièrement flexible, dynamique et efficace, dans les compétences que vous recherchez, ponctuellement ou régulièrement, au rythme que vous souhaitez.



Nous intervenons directement sur site, dans vos locaux, ou en externe, selon votre choix et le type de mission que vous nous confiez.



Les membres de nos équipes sont liés par une charte de qualité vous garantissant réactivité, professionnalisme, adaptabilité, flexibilité, organisation, afin de vous satisfaire et d’accompagner la réussite de votre entreprise à chaque intervention.



Chaque équipe de chaque agence est dédiée à la réalisation des missions de nos clients qui ont besoin de compétences ponctuellement, qu’ils n’ont pas ou plus en interne, ou dans le cadre de l’absence d’un collaborateur, d’un surcroît d’activité, du lancement d’une nouvelle offre, d’une campagne de communication, d’une stratégie de motivation de votre équipe ou de vos clients/partenaires, de tâches administratives urgentes, etc.



Voici quelques exemples de missions qui nous sont confiées, et que nous réalisons soit ponctuellement, soit sous forme d’interventions hebdomadaires, mensuelles, à la demande, ou en continu à l’année.



COMMUNICATION/ MARKETING : conception de documents commerciaux et institutionnels, sites web, études de marché, animation de réseaux sociaux, rédaction…

COMMERCIAL : prise de commandes, force de vente supplétive, animation de réseaux, campagne de prospection …

FORMATION / COACHING : formations sur mesure et/ou accompagnement personnalisé de vos salariés, individuellement ou en groupe, pour renforcer leurs compétences, leur en apporter de nouvelles, les valoriser, augmenter leur motivation, booster leurs performances, consolider la cohésion d’entreprise…

EVENEMENTIEL / RELATIONS PUBLIQUES : salons professionnels (organisation de votre participation, présence et information sur place, gestion, suivi et relance des contacts, prospects…), relations avec la presse, événements internes et externes…

ADMINISTRATION : secrétariat, standard, permanence téléphonique partielle ou totale, hot line…

RESSOURCES HUMAINES : recrutement, évaluation, plans de formation, motivation, coaching



Chaque agence intègre également un pôle de compétences Export/ Développement international, très actif dans les actions d’accompagnement aux entreprises souhaitant exporter leurs produits et services, en collaboration avec les agences Sellians Group établies dans les pays cibles.



En choisissant nos solutions internationales clé-en-main ou sur mesure, vous profitez ainsi à la fois des services de votre agence Sellians Group proche de votre entreprise, et des prestations de l’agence du pays de destination qui vous représente sur place auprès de vos clients, prospects, partenaires…



Notre Pôle de compétences internationales intègre les principales prestations spécifiques à l’export suivantes :



CREATION DE STRUCTURES A L’ETRANGER

GESTION DE VOS ACTIONS DE DEVELOPPEMENT PAR NOTRE AGENCE DU PAYS DE DESTINATION

TRADUCTION, ADAPTATION DE DOCUMENTS

ETUDES DE MARCHE

MISSIONS DE PROSPECTION, DE PARTENARIATS, RELATIONS AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES LOCAUX….

PARTICIPATION A DES SALONS PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX

FORMATIONS A L’EXPORT DANS LE PAYS DE DESTINATION

AIDES & SUBVENTIONS…



Prestations disponibles en Europe, Asie, Maghreb, Inde, Etats-Unis.



Vous constaterez rapidement le retour sur investissement de ces prestations concrètes.



