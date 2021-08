Valerie GLAENTZLIN

Diplômée de l'EDHEC en 2002, j'ai pu développer mes connaissances marketing à travers différentes expériences marketing et commerciales :



MARKETING



Prix : veille prix, définition prix, suivi des marges

Produit : développement (R&D), conditionnement, veille produit, définition de la stratégie produit monde

Promotion : formation de la force de vente, rédaction des dossiers commerciaux

Distribution : optimisation logistique, développement de PLV



COMMUNICATION



Relations presse : sélection d’une agence de relation presse, brief, adaptation de communiqués de presse

Développement de documents commerciaux et marketing techniques

Evènementiel : organisation de salons

Mise en place de partenariats

Lobbying



ETUDES ET TABLEAUX DE BORD



Veille concurrentielle (produit, prix)

Mise en place de tableaux de bord (CA/volumes/taux de pénétration/marges/)

Synthèse d’opérations commerciales (taux de retour, CA moyen..)

Etude sectorielle



COMMERCIAL



Négociation commerciale

Suivi de l’application des prix

Responsable d’un CA d’1 Mio d’ €

Prise de commandes



GESTION DE PROJETS MARKETING

Gestion transversale de ressources (ventes, R&D, logistique)

Gestion globale (Asie, Amérique du Nord)



ACHATS & LOGISTIQUE

Optimisation de la stratégie fournisseurs



PROCESS

Définition des flux de travail commerciaux (augmentation du chiffre d’affaires)



OBJECTIF PROFESSIONNEL

Chef de produit, Chef de groupe marketing





Mes compétences :

Allemand

Anglais

Automobile

Banque

Chef de produit

COMMERCE

Luxe

Marketing

Reporting