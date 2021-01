Mes compétences :

Management

Animation d'équipe

Évaluation des besoins

Gestion de la relation client



Qui suis je ? Avant tout une femme ouverte, très curieuse et dotée de réelles capacités d'adaptation.



Ce qui m'anime ? la qualité des relations humaines et l'efficience de l'organisation.

Ce que je recherche ? constituer une équipe solidaire d'auxiliaires de vies spécialisées dans l'accompagnement des personnesâgées et dépendantes.