Depuis trois ans, j'ai accompagné de nombreux clients à développer leurs catalogues de produits et à implémenter une stratégie internationale, tant en B2B qu'en B2C. J'ai appris à m'adapter à chaque demande pour proposer une offre entièrement personnalisée. Aujourd'hui, je désire élargir mes horizons et intégrer ma passion pour les langues étrangères dans ma carrière en étant au service d'une multinationale appréciée de ses consommateurs et leader dans son secteur