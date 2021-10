Valérie GUERIN (NICOL)

Maman de 2 enfants de 28 et 25 ans,

mon bureau se trouve à mon domicile, je me déplace chez mes clients (artisans, commerçants, vétérinaires et autres) au besoin mais mon PC étant plus performant, je préfère travailler chez moi.



J'ai créé ma société en février 2006 après 12 ans de gestion de garage PL avec mon mari (effectif : 14) et je ne le regrette pas.



Certains de mes clients sont là depuis le début et un climat de confiance c'est installé. Je suis une personne de confiance et faisant toujours le maximum quand on me demande. Le travail ne me fait pas peur, et étant à la maison, les horaires sont très flexibles. Un respect mutuel avec mes clients est absolument nécessaire.



Mais aujourd'hui après 15 ans d'activité, je recherche autre chose. Je souhaite être plus proche des gens, aider les nouveaux entrepreneurs dans leur gestion d'entreprise. Leur apporter mon expériences, mes conseils et mes compétences en conseils.



Je vais donc ajouter un axe à mon entreprise et m'orienter vers le conseils des nouveaux entrepreneurs...



Mes compétences :

Secretariat