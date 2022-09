Natacha CERBELLE

"Là où il y a du mouvement, il y a de la vie" A.T.Still

Je suis une ostéopathe qui aime la vie et celles des Autres avec un grand A.



Juillet 2022 : les freins restrictifs buccaux (Au sein en douceur) par Caroline De Ville, Houston USA



Novembre 2020: certification en nutrition pédiatrique

(EPM NUTRITION) par Dr Plumey , Paris



Mars 2019: formation ostéopathie et WMA (Western Médical Acupuncture) par José Kunzler, Nouvelle Zélande.



Septembre 2018: formation sur la méthode FELDENKRAIS et les neurosciences, mieux bouger sans douleur, par Todd HARGROVE, USA.



Février 2018 : formation à la théorie Polyvagale et applications cliniques par Deborah Dana, USA.



Mars 2017: "Développement de l'enfant et ostéopathie" avec J.M BRIAND à Paris



Juin 2014 : "Troubles ORL en ostéopathie" avec T.LEBOURSIER par ostéonat à Paris.



Juin 2013: "Ostéopathie et développement personnel" avec Michèle DANGREAU MUSSAT à Nestadio.



Avril 2013: Ostéopathe au Foyer de l'Enfance d'Evreux



Octobre 2012 : "Ostéopathie : naissance et nouveaux nés" avec Michèle DANGREAU MUSSAT, Ostéopathe exerçant à la maternité d'Argenteuil et de Poissy.



Avril 2012: Création de l'association ADOPP "association des ostéopathes en pédiatrie et périnatalité", Présidente bénévole exerçant au sein de l'Hôpital Général d'Evreux. Maternité de niveau 2. (www.adopp.fr)



Janvier 2012: "Ostéopathie et troubles somato émotionnels Niv 2" par le Dr Véronique CHARTROULE , ostéopathe DO , médecin du sport



Novembre 2011: Diplome Technicienne en PNL à Paris



Septembre 2011: Formation technicien en PNL module 1 à Paris "Ressources et Stratégies"



Depuis Sept 2010: Enseignante en ostéopathie tissulaire au centre de formation d'ostéopathie animalier, le NIAO à Bois Guillaume



Septembre 2010: "Ostéopathie et troubles somato émotionnels niv 1 " par le Dr Véronique Chartroule ostéopathe DO médecin du sport



Juin 2010: "Ostéopathie et lombalgie de la femme enceinte" par la FCOP



Février 2010: Formatrice sur la prévention des TMS au site Val de Rueil "CGConseil"



Septembre 2009: "Les Techniques Structurelles à levier minimum" par la FCOP



Juin 2009: "Les urgences en cabinet d'ostéopathie" par la FCOP



Depuis Avril 2009: Cabinet d'ostéopathie à Evreux (27), Ostéopathe et formateur au NIAO.



Juillet 2008: "Ostéopathie pédiatrique et Ostéopathie Tissulaire niveau 1" par A.Pierson élève de P.Tricot



Mars 2008- Avril 2009: cabinet d'ostéopathie à Ducey (50) : cabinet réputé en ostéopathie tissulaire avec A.Pierson, Ostéopathe, formatrice avec Pierre TRICOT.



Février 2008: Diplôme d'ostéopathie au COE Cergy Pontoise



Septembre 2007: D.U PsychoSomatique à l'université Paris Descartes



2009-2017: Hand Ball niveau départementale et régionale

1988-actuellement : cavalière CSO Galop 7 niveau régionale



