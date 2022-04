Catherine LEPETIT

Depuis 15 ans, consultante en organisation et développement commercial au sein du Réseau Cadre Expert de 30 consultants sur le territoire national.

Spécialisée en commercial, marketing, management et développement humain auprès de PME-PMI sur le Nord Pas de Calais.

Deux axes principaux d'intervention : la stratégie et l'organisation - l'équipe et les ressources individuelles.

Conseil, interventions opérationnelles, formations et accompagnement.

Voir notre site cadre-expert.fr ou prenez contact avec moi ...



Mes compétences :

Accompagnement de dirigeants

Cohésion d'équipe

Strategie

Formation commerciale

D�veloppement personnel

Animation de formations

Coaching individuel

Coaching de dirigeants

Thérapie comportementale et cognitive