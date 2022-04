Catherine LEPETIT

En 1998, j'ai créé une sarl ATHENA et intégré le réseau national CADRE EXPERT spécialisé en organisation et développement commercial.

J'interviens dans des entreprises du Nord pour accompagner le dirigeant dans son entreprise et optimiser les fonctions commerciale, marketing et managériale.

Les missions peuvent être de courtes durées ou sur plusieurs années et porter sur du conseil, des actions opérationnelles, du coaching et de la formation.



Je suis depuis 3 ans des formations dans le domaine de la résolution de conflits et de la PNL.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Commercial

Communication

Développement commercial

Formation

Insights

Intégration

Management

Marketing

Microsoft CRM

Organisation

PME

PMI

PNL

Recrutement