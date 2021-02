Isabelle GENDRE

Après 20 ans d'expérience dans la vente en B to B et B to D,nous avons décidé de créer la Société ICar'Safe

Pour SECURISER VOTRE FUTUR et répondre à Vos exigences, nous fabriquons et distribuons des gammes de COFFRES FORTS, ARMOIRES FORTES et autres produits de sécurité conformes aux normes Françaises et européennes.

Pour vous: DES GARANTIES:

La Qualité des produits

La Flexibilité

Le Savoir faire

Les engagements respectés

Le suivi

Un seul objectif: Un partenariat GAGNANT=GAGNANT.



Pour SECURISER VOTRE FUTUR, ICar'Safe, c'est aussi la formation des vos équipes commerciales: Gestion, Organisation et suivi de vos équipes commerciales.



Mes compétences :

Vente en B To D

Développement Réseau Distribution

Formation Des Équipes Commerciales

Jury examens Bachelor Et Master

Marketing

Développement commercial

Informatique