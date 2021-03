Je m'appelle Isabelle Gendre. Je suis une praticienne en mentalisme ayant pour objectif d'apprendre aux personnes à contrôler leurs émotions, anticiper leur vie, interpréter leur destin, et pour le coup être heureux, en reconnectant de manière unique la conscience à un élément très puissant et encore méconnu du grand public : l'Inconscient.



En pratiquant le mental sur le terrain humain pendant 20 ans, j'ai observé, analysé, compris et soigné tous les types de cerveaux dans toutes leurs nuances et complexités. En partant des milieux les plus précaires jusqu'aux plus hautes sphères de la société en passant par des cerveaux atteints de lourdes pathologies, j'ai pu comprendre et maîtriser étape par étape toutes les fonctionnalités et zones que le cerveau a à offrir. Du contrôle des émotions jusqu'à la gestion des traumatismes en passant par le développement des sens, je propose un savoir-faire unique et efficace qui permet à ceux qui les appliquent d'accéder au bonheur et de reprendre le contrôle de leur vie. Mon secret ? reconnecter votre conscience à votre Inconscient.