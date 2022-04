Catherine LEPETIT

Après une expérience commerciale réussie dans télécommunications auprès des entreprises

de la région Auvergne-Rhône Alpes, j’ai obtenu le titre de Déléguée Pharmaceutique, pour mettre mes compétences commerciales au service de la santé.

J’ai développé des compétences dans la stratégie et le développement commercial,

l’élaboration de plans d’actions, et l’analyse de résultats, sur les secteurs 69, 01, 38, 42, 43, 73, 74

et 26P.

Je suis disponible et en recherche d'un poste de déléguée pharmaceutique quel que soit le

domaine, dispositifs médicaux, matériels, médicaments, compléments alimentaires,

cosmétiques sur les secteurs géographiques suivants : 69/01/38/42/43/73/74.



Mes compétences :

Goût du travail en équipe

Aime les challenges

Sens de l'écoute et de la relation clients

Motivée et positive

Déterminée

Rigoureuse

Autonome