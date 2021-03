Valérie HERVIEUX

- Pilotage de projets événementiels:

Gestion stratégique, opérationnelle et financière.



- Organisation générale:

Logistique, promotion et communication, développement de stands, gestion des intervenants internes et externes et suivi budgétaire, avec supervision déquipes sur place.



- Expériences en agences:

Gestion de séminaires et de réunions scientifiques: 150 à 1000 pers.

Gestion des participants, fournisseurs et prestataires.

Elaboration des recommandations et des budgets.

Gestion du budget, de la facturation et du recouvrement.

Reporting client.



- Réalisation d'outils de communication print et web.

- Chef de projet expérimentée.

- Anglais bilingue.



Mes compétences :

Planning & budget

Marketing opérationnel

Production outils marketing

Biotechnologies

Communication événementielle

Anglais bilingue

Optimisation visibilité entreprise

Identité visuelle

Gestion congrès nationaux et internationaux

Chaîne graphique