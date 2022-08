Valérie JANDZINSKI

Je conseille, assiste et défend l’employeur comme le particulier, bien que mon expérience m’ait plus amenée à développer une clientèle d’employeurs (TPE, PME, associations…).

Je dispense également de la formation à la Chambre de Commerce et d’Industrie de NANCY.

Mon travail va de l’établissement du contrat de travail comportant ou non des clauses spécifiques au licenciement pour motif économique, en passant par la gestion des relations collectives de travail, l’organisation des élections au CSE, l’accompagnement dans la négociation d’accords collectifs, le licenciement pour motif personnel, la gestion des conflits et la représentation en justice (CPH, TASS, TA, CA, CAA…) pour des sujets comme le harcèlement moral, la durée du travail, la contestation d’un licenciement, l’application d’une clause de non concurrence, des rappels de salaires.

Mes conditions et modalités de rémunération : taux horaire X temps passé, convention d’honoraires, forfait, abonnement, l’AJ selon faisabilité du dossier, protection juridique…

Mes atouts:

- Une approche pragmatique des problématiques avant d’être juridique et experte aux fins d’aboutir à une solution efficace,

- Une écoute attentive des problèmes exposés par le client, l’empathie face aux difficultés exprimées,

- Le recul nécessaire sur les situations conflictuelles pour rester lucide,

- Une farouche envie d’améliorer la situation de crise et de la résoudre le cas échéant,

- Une combativité à toute épreuve sur le « ring » judiciaire.

Mes principes: disponibilité, réactivité, rigueur et efficacité.



Mes compétences :

Spécialiste en Droit du Travail