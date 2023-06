Valérie JAROS (CARBONNIER)

Depuis février 2022, j'ai repris les tâches du Social RH. J'interviens une fois le processus de recrutement terminé et lors de l'intégration des nouveaux salariés. Je travaille sur la gestion des congés, RTT, absences. Je gère les Tickets Restaurants, la Mutuelle, la Prévoyance, la Médecine du travail.

Je travaille en relation avec un Cabinet Comptable pour la gestion des éléments variables de la Paie.

J'effectue les tâches administratives diverses.

J'ai le sens des responsabilités et une autonomie de travail. Je suis très investie dans toutes les missions qui me sont confiées.

Organisée et rigoureuse, j'ai développé une aisance relationnelle, indispensable dans ce métier.



Je suis dotée d'une expérience de 14 ans en marketing et télémarketing : j'étais chargée des relances et prospections téléphoniques ainsi que de l'organisation des séminaires, webinaires et des événements marketing.

La promotion de nos produits et services faisait partie de mes tâches.

Je m'occupais aussi de la création et qualification de la base de données clients (CRM interne)

Je travaillais en collaboration directe avec l'équipe commerciale et la Direction. Je supervisais la gestion des plannings et agendas. Je gérais la prospection par le phoning et le mailing. Je m'occupais des devis des traiteurs pour l'organisation des cocktails ou repas et des réservations des lieux pour les évènements