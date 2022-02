Valérie LOHEAC

Forte d'une expérience dans l'industrie papetière sur des produits haut de gamme, j'ai pu développer de solides compétences dans les domaines suivants:



- Prescription / Vente

- Marketing opérationnel

- Relation publique / Relation presse



PRESCRIPTION / VENTE

Prospection de nouveaux clients (annonceurs du Luxe, agences de publicité, agences de communication, cartonniers, imprimeurs, distributeurs papetiers) et fidélisation de contacts stratégiques existants.

Lancement d'une nouvelle gamme papier / carton sélective auprès des distributeurs et prescripteurs.

Pilotage et suivi des projets et développement des ventes.



MARKETING OPERATIONNEL

Conception, mise en place et suivi d'opérations d'incentive avec un distributeur incontournable.

Elaboration, négociation et suivi des budgets marketing.



RELATION PUBLIQUE / RELATION PRESSE

Création d'un fichier presse et organisation d'événements (conférences de presse, petits déjeuners, salons professionnels).



Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit cette expérience au sein d'une structure alliant produit qualitatif, valeurs solides et potentiel de développement important.

















Mes compétences :

Prescription

Marketing opérationnel

Relations Presse

Business development

Relations Publiques

Pilotage de projets