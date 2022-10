Valérie MARTY

Plus de 15 années dans la finance en tant qu'assistante de gestion m'ont permis d'acquérir une solide expérience et des compétences que je mets au service d'un gérant de portefeuilles. Les missions qui me sont confiées sont variées telles : l'application des choix d'investissements effectués par le gérant pour l'ensemble de la clientèle (allocation, instructions, suivi des ordres), ma collaboration à la rédaction des rapports de gestion, notes de conjonctures, ... J'ai développé parallèlement un véritable sens du client en tant qu'interlocuteur privilégié leur apportant écoute et conseils tant sur le plan de la fiscalité, des transmissions que sur leurs opérations de bourse.



Mes compétences :

Assistante

Finance

Gestion clients