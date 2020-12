Valérie MAZARS - ROLLAND

Toutes les structures PME ou GRAND GROUPE vivent des bouleversements , font des choix stratégiques qui imposent des changements , et par consequent des accompagnements d'equipe .



Je me suis spécialisée ces dernieres années dans

- le Management d'équipe commerciale itinerante

- l'accompagnement au changement

- la communication des stratégies d'entreprises et l'accompagnement à l'adhésion - l'appropriation du sens et la capacité à embarquer

- le suivi et l'accompagnement au développement des compétences quelles soient individuelles ou collectives

- la Traduction des objectifs d’entreprise en plans d’actions dédiés et adaptés

- la mise en place de méthodes et outils pour structurer et cadrer le fonctionnement d'équipe.

- le recrutement et la formation



Avec un savoir-être en proximité , responsabilité et beaucoup d'écoute , je sais accompagner dans la transformation, cadrer, informer, faire adhérer, objectiver, suivre, écouter, fédérer, associer et responsabiliser .



Je suis une femme de terrain avec un charisme dynamique et empathique, autonome et aimant travailler en équipe .J'ai une forte capacité d’écoute, de disponibilité et d'adaptabilité .



Au plaisir de notre rencontre



Valérie .MR



Mes compétences :

Communication

Recrutement

Management

Développement commercial

Coaching

Formation

Adaptabilité

ecoute