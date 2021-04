Valérie MOREL

Après plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le secteur privé et associatif, dont un groupe de caisses de retraite et de prévoyance, j'ai travaillé en 2011 pour la Fédération Française de Cardiologie au titre de la mise en oeuvre du "Parcours du Coeur" de Lille (7000 participants)

J'ai créé, mis en place et animé de nombreux ateliers de "prévention santé" auprès de publics divers (seniors, isolés, jeunes).

J'ai encadré des structures et des équipes.

Parallèlement, j'ai co-fondé en 2011 une association de promotion pour la création française, "Juste Comme Vous", dont l'évènement-phare est l'organisation annuelle d'un salon de créateurs solidaire (20% des bénéfices sont reversés à des associations caritatives françaises).

Aujourd'hui, je travaille en tant que coordinatrice en prévention santé chez Itinéraires de Santé Rhône-Alpes, une ASEPT issue du groupe MSA Alpes du Nord, et j'oeuvre pour le bien-vieillir.

Mon objectif : servir une utilité commune, au niveau du territoire comme de l'individu.

Ma valeur ajoutée : impliquée, dynamique et passionnée.



Mes compétences :



Ingénierie de projets

Coordination et mise en oeuvre de projets

Etude de besoins

Animation/ Vente / Conseil

Animation de formations / d'ateliers

Animation d'équipe

Recherche de partenariats et de sponsors

Rédaction