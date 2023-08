Valérie MOULIN

Tout au long de mon parcours professionnel, ma détermination et ma forte implication m’ont permis de réussir dans les tâches qui m’ont été confiées et d’accéder à des postes à responsabilités.

Contrôler les tableaux de suivi et de gestion, suivre le niveau d’activité afin de prendre les bonnes décisions indispensables à l’évolution du chiffre d’affaires et gérer, encadrer l’ensemble du personnel font parti de mes tâches. Mon esprit fédérateur met en avant un management impliquant l'équipe dans les différentes missions.

Aujourd'hui je suis toujours en recherche active d'un poste en reflet avec mon expérience . Je peux également envisager, en tant qu'indépendante, mettre celle-ci à profit pour venir épauler les pme en difficulté afin d'apporter une analyse de leur situation et apporté une solution à une évolution positive de leur situation. Je suis aussi ouverte à l'étude de reprise d'une pme.









Mes compétences :

Management

Gestion pme pmi

Conduite de chantier

Gestion des risques

Gestion de production

Restauration