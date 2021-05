Valérie MURPHY

• Elaboration et mise en œuvre du plan de charge des évènements.

• Rédaction et présentation des briefs en interne et en externe pour l‘organisation des évènements.

• Responsable de la logistique : coordination et mise en place des stands.

• Relations avec les prestataires extérieurs.

• Gestion et suivi des participants : création bases de données / E-mailing / réservation hébergement et transport…

• Suivi et contrôle des budgets.

• Bilan de l’évènement : enquête de satisfaction



Langues : anglais lu, parlé et écrit.

Informatique : maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point, SAP

Connaissance de la chaîne graphique et des logiciels de PAO : Quark Express et bonnes notions de Photoshop



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

Marketing