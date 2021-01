Valérie QUENET

Après 19 ans d'expérience dans la formation dont 6 ans en tant que chargée de mission numérique dans un organisme de formation continue, je me suis spécialisée dans l'ingénierie d'accompagnement.

A l'écoute des besoins individuels et collectifs, je participe à la scénarisation et à la mise en oeuvre de dispositifs innovants.

Ethique, réflexivité, coopération : les trois mots clés de ma démarche d'accompagnement.