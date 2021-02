Valérie QUILLAY (GARREAU)

Mon objectif est atteint, devenir conseillère particulier depuis mars 2019 suite à une reconversion professionnelle. Depuis septembre 2017, j ai appris ce nouveau métier en ayant exercé le poste de conseiller daccueil, assistante commerciale à lagence à distance de la Banque Populaire, conseillère particulier à distance (Blue pop), pour être à ce jour responsable de clientèle en agence. Je mépanouie aujourdhui dans ce nouveau métier, la satisfaction du client est ma priorité. On peut se reconvertir à tout âge avec du travail et de la volonté.



Mes compétences :

Prospection, entretien par téléphone ou à lagence

Rechercher les besoins du client

Argumenter et orienter le client

Analyser les résultats

Reporting d'informations dans le fichier client

Développer la notion de service

Assurer une veille concurrentielle

Travailler en équipe