Valérie ROCHEREUX (DIJOUX)

Après d' hétéroclites et enrichissantes expériences professionnelles,

je veux aller au plus près de mes valeurs.

Apprendre encore et toujours ...Travailler avec curiosité et passion...Relever des défis...

Mon idéal : un poste aux nombreuses possibilités d'interaction et d'évolution

professionnelle

20 ans d'expérience dans différents secteurs d'activités

( 10 ans dans l' industrie de la mode - 7 ans d'entreprenariat comme décoratrice d'intérieure et conseillère en valorisation immobilière - 4/5 ans dans l'ESS comme coordinatrice d'un chantier d'insertion).

Je viens de suivre une formation professionnalisante en gestion d'entreprise durant laquelle j'ai constaté mon intérêt pour la RH et le pilotage de projet par l'approche processus qualité et il semblerait que j'ai des prédispositions et des compétences pour ces activités.