* Directrice adjointe Prunier Manufacture (Groupe Caviar house & Prunier)

1996 - 2022 et responsable production caviar

* Co-fondatrice ESTUDOR 1991 : Elevage d'esturgeons et production caviar

Directrice adminisrative ESTUDOR 1991-1996

* Co-fondatrice AQUA-ESPACES : Bureau d'Etudes en aquaculture marine et continentale

Directrice administrative 1986-1991

* Responsable service juridique de l'ANRCA (Association Nationale de Révision de la Coopération Agricole) 1985-1986