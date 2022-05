Valérie SAMSON

J'ai rejoins le cabinet LAVOIX (dont je suis associée) en 1992 après avoir obtenu mon diplôme d'avocat au Barreau de Versailles et travaillé pendant quelque mois dans un autre cabinet également spécialisé en PI, le cabinet FLECHNER. Mon expertise porte principalement sur la protection et la défense des marques et dessins et modèles, en France, au niveau communautaire et à l'étranger. Je traite également des litiges et toute matière juridique en relation avec la Propriété Intellectuelle tels que les accords (accords de coexistence, contrats de collaboration ...etc), les transferts de propriété et les licences. J'interviens dans un certain nombre de formations professionnelles organisées par l'INPI («droit des marques et droit des dessins et modèles » - CAPI) et suis membre de la Commission Marques de l'APRAM ainsi que du BMM (Beneluxvereniging voor merken en modellenrecht), association Benelux pour le droit des marques et des modèles. Je pratique l'anglais et le néerlandais.



