Valérie SAMSON

Avec ses 230 agences locales et 25 000 intérimaires en mission chaque jour, le Groupe Proman est aujourd’hui le 6ème acteur Français sur le marché du travail temporaire et du recrutement CDD/CDI.



Entreprise familiale à dimension humaine fondée en 1990, Proman met l’accent sur l’ancrage local de ses agences d’emploi synonyme de proximité et de réactivité. Société de service de terrain, Proman est plus que jamais à l’écoute de ses partenaires et de ses nombreux clients.



Entreprises, Proman est à vos côtés pour vous fournir les solutions qui répondront à l’ensemble de vos problématiques RH : besoins en personnel intérimaire, recrutement CDD/CDI, démarche RSE.



Nous vous aidons à gérer au mieux les flux de travail et vos besoins en ressources humaines. Nous mettons également tout en œuvre pour vous apporter les réponses adaptées à vos exigences en termes de souplesse et de flexibilité. Candidats, Proman intervient dans tous les secteurs d’activité. Quel que soit votre profil, vous avez toutes les chances de trouver la mission qui vous correspond.



Retrouvez nous sur : http://www.proman-interim.com/



Mes compétences :

Recrutement

Formation professionnelle

Procédures disciplinaires & enquête interne

Relations sociales négociations

Rémunération avantages sociaux

Contrôle de gestion

Comptabilité

Finance d'entreprise

Déclarations sociales et fiscales

Gestion sociale

Ressource humaine

Rémunération

Juridique

Formation

Relations sociales

Négociation

GPEC