Valerie SAPT

Femme de terrain, j’accompagne les changements au plus proche des managers, des opérationnels et des IRP.

Dotée d’une expertise RH, droit social, et gestion/comptabilité, j’agis dans un souci permanent de respect des collaborateurs, de la législation, et des budgets.

Orientée performance, je possède une forte capacité à défendre les positions et stratégies de la direction tout en restant à l’écoute des équipes.

Au cours de mon expérience de plus de 10 ans en MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES et DROIT SOCIAL, secteurs Industrie et Commerce, et de mon parcours en COMPTABILITE/GESTION, différentes missions m'ont été confiées :

Modernisation des procédures, Accompagnement du changement

Suivi, Appui, Conseils aux managers

Plan de formation, GPEC

Paie, GTA, optimisation des charges sociales

Gestion des IRP , Négociations, NAO, PSE

Gestion juridique Contentieux sociaux

Comptabilité, Contrôle de gestion, Trésorerie



Mes compétences :

Accompagnement terrain de managers

Droit Social : contentieux, négociation d'accords

Relations sociales & syndicales

Formation continue : GPEC, plan

Management projets tranversaux

Gestion financière et comptable

Gestion RH : administratif, paie, GTA

Coaching